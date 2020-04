Annabel Nanninga zet Van Schijndel uit FvD-fractie: onenigheid over corona

Annabel Nanninga heeft Anton van Schijndel uit de FvD-fractie in de Amsterdamse gemeenteraad gezet. Aanleiding is een meningsverschil over de aanpak van de coronacrisis. Volgens Van Schijndel zou de hoofdstad meer moeten doen om de epidemie te bestrijden, meldt Het Parool.

Volgens de krant waren er al langer wrijvingen tussen Van Schijndel en de andere twee Amsterdamse FvD-leden. Zo stemde de jurist, die in 2006 ook al eens door de VVD uit de Tweede Kamerfractie werd gezet, begin dit jaar tegen een voorstel van zijn partijgenoot Kevin Kreuger.

Van Schijndel heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd en blijft in de gemeenteraad zitten. Hij prijst FvD-leider Thierry Baudet, die in een eerder deze week op YouTube geplaatste ‘minidocumentaire’ nadrukkelijk de mogelijkheid openliet dat het nieuwe coronavirus afkomstig is uit een Chinees laboratorium. “Thierry Baudet is het beste dat de Nederlandse politiek de afgelopen honderd jaar is overkomen, ik blijf op hem stemmen.”