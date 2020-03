Antarctica voor het eerst getroffen door ‘hittegolf’

Australische wetenschappers hebben de eerste hittegolf geregistreerd op Antarctica in een onderzoeksstation in het oosten van het continent gedurende de zomer van 2019-2020 op het zuidelijk halfrond. Tussen 23 en 26 januari werden de hoogste temperaturen ooit gemeten. Op geen enkel moment zakte het kwik onder de 0 graden terwijl de maximumtemperaturen boven de 7,5 graden uitkwam met een uitschieter naar 9,2, dat is bijna 7 graden boven de gemiddelde maximumtemperatuur.

In februari werd in het Zuidpoolgebied een recordtemperatuur gemeten van 18,3 graden,

In Nederland wordt een hittegolf geconstateerd als de temperatuur vijf dagen achtereen boven de 25 graden komt en minstens drie dagen daarvan boven de 30. Voor andere gebieden is er sprake van een hittegolf als vijf dagen achtereen in het gebied uitzonderlijk hoge minimum en maximum temperaturen gemeten worden. Dat maakt de temperatuurstijging op de Zuidpool ook tot een hittegolf, stellen de onderzoekers.

De onderzoekers, die hun bevindingen dinsdag publiceren in het wetenschappelijk tijdschrift Global Change Biology, vrezen dat de abnormaal hoge temperaturen wereldwijd gevolgen kunnen hebben. Het klimaat op de Zuidpool is de drijvende kracht achter oceaanstromen. Antarctica is het hele jaar door bedekt met ijs, op sommige plaatsen wel 5 kilometer dik. De hogere temperaturen leiden tot het smelten van die enorme ijsbergen, schrijft de Deutsche Welle.

Vorig jaar zomer werd al voorspeld dat de hittegolf die Europa meemaakte door zou gaan werken op de Zuidpool.

cc-foto: Martin Eckert