Anti-apartheidsheld Desmond Tutu overleden

De Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu is overleden. Tutu (1931) was aartsbisschop van de Anglicaanse Kerk van Zuid-Afrika en verwierf grote faam vanwege zijn strijd tegen de apartheid in het land. In 1984 kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn rol in de anti-apartheidsbeweging. Twee jaar later promoveerde hij tot het hoofd van de Anglicaanse kerk van Zuid-Afrika, waarmee hij de eerste Zwarte Zuid-Afrikaan was die deze functie bekleedde.

NRC Handelsblad schrijft:

Met het overlijden dit weekeinde van ‘The Arch’, zoals Zuid-Afrikanen Desmond Tutu graag noemden, verloor Zuid-Afrika niet alleen zijn interim-leider in de tijd dat Nelson Mandela met een levenslange celstraf het zwijgen was opgelegd. Tutu was tot aan Mandela’s vrijlating de gids in de strijd tegen de apartheid buiten de muren van de gevangenis. De zwarte geestelijke die onaanraakbaar was voor het diep gelovige witte apartheidsregime.

Ook nadat het ANC aan de macht was gekomen, bleef Tutu alert op wat er mis ging in Zuid-Afrika. Zo uitte hij forse kritiek op de desastreuze aanpak van de hiv/aids-epidemie ten tijde van president Thabo Mbeki. Ook internationale leiders als de Amerikaanse president George W. Bush en de Britse premier Tony Blair kregen vanwege de Irak-oorlog van onderuit de zak van Tutu.