Anti-vaxxer overlijdt na succesvol bezoek aan besmettingsfeestje

In Oostenrijk is een 55-jarige man overleden na bezoek aan een zogeheten besmettingsfeestje. Dat zijn bijeenkomsten waar bezoekers die zich niet willen laten vaccineren heengaan om zich doelbewust te laten besmetten met het coronavirus. Ze doen dat omdat ze hopen na herstel als genezen persoon in aanmerking te komen voor een coronapas. Geheel in de geest van hun overtuiging ontkennen ze dat het coronavirus dodelijke gevolgen kan hebben.

De man bezocht zo’n feest vorige week in Bolzano, in het Alpengebied in het noorden van Italië dat een van de zwaarst door het virus getroffen regio’s is. Minstens drie andere bezoekers, waaronder een kind, zijn nadien in het ziekenhuis beland. Volgens de coördinator van de pandemiebestrijding in de regio, hebben meerdere artsen melding gemaakt van patiënten die zich bewust lieten besmetten. Hij waarschuwt dat besmetting met corona langdurige gevolgen kan hebben en dat ook jonge mensen in het ziekenhuis kunnen belanden, schrijft The Independent.

De Italiaanse justitie heeft een onderzoek geopend naar de coronafeestjed, die vooral in Oostenrijk en Duitsland in zwang zijn in reactie op het 2G-beleid. Minstens een bezoeker van zo’n feestje is besmet met het actieve coronavirus. Andere bezoekers knuffelen, zoenen en delen drankjes met de besmette persoon in de hoop ook besmet te raken.

Vorige week meldden Nederlandse media dat de besmettingsfeestjes ook in Nederland in zwang zijn. Er was zelfs een speciale site voor mensen die zichzelf willen besmetten. Die is inmiddels uit de lucht gehaald. De NOS meldde:

Ook Suzan (50) koos ervoor om zich te laten besmetten. Vooral omdat ze niet buitengesloten wil worden, maar bang is voor de bijwerkingen van het vaccin op lange termijn. “Voor mijn gevoel is nog niet alles duidelijk. Ik ben geen wetenschapper, maar ook geen wappie. Ik heb ook andere vaccinaties gehad.” Ze liet zich door haar zoon aansteken, die besmet thuis zat. “Mijn man en ik gingen langs bij hem en onze schoondochter om eten te brengen. Toen zeiden we: besmet ons maar! Toen hebben we geknuffeld en uit hetzelfde glas gedronken.”

Gezondheidswerkers reageren furieus op dergelijke vaccinweigeraars die met hun gedrag de crisis alleen maar vergroten.

Een deel van de weigeraars is bang voor het vaccin, veelal op basis van allerlei wilde verhalen die rondgaan op sociale media waar in werkelijkheid weinig tot niets van klopt. Het Erasmus MC heeft een speciale hulplijn geopend, de zogeheten twijfeltelefoon, geopend voor dergelijke mensen waar ze terecht kunnen met al hun vragen.

