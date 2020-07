Antifa heeft in de VS al zeker 25 jaar niemand vermoord

Hoewel Donald Trump meent dat de antiracistische beweging Antifa een terreurgroep is, hebben Antifa-activisten de afgelopen kwarteeuw niemand vermoord. Rechtse extremisten worden daarentegen verantwoordelijk gehouden voor 329 doden sinds 1994. Dat concludeert The Guardian op basis van een nieuwe database met bijna 900 politiek gemotiveerde aanvallen in de VS.

In 2019 kwam wel een 69-jarige antifascist om het leven bij een aanval. De man, Willem von Spronsen, gooide met molotovcocktails. Hij probeerde vermoedelijk bussen in brand te steken, die de immigratiedienst inzet voor de deportatie van mensen. De politie schoot Von Spronsen dood.

In de afgelopen tien jaar kwamen er 21 mensen om het leven bij linkse aanvallen. Bij rechtse acties overleden bijna zes keer zoveel mensen: 117. Daarmee vormden rechtse extremisten het afgelopen decennium een grotere dreiging dan jihadisten die sinds 2010 95 mensen vermoordden.

Links geweld, bijvoorbeeld van dierenrechtenactivisten, is vaak gericht tegen gebouwen of bedrijven, stellen de opstellers van de database. De meeste dodelijke slachtoffers bij links geweld, zijn politieagenten. De daders zijn vaak ex-militairen die zeggen dat ze met hun daad wraak willen nemen voor politiegeweld tegen de zwarte bevolking.

De onderzoekers stellen dat rechts geweld de afgelopen zes jaar flink is toegenomen. Vorig jaar waren rechtse extremisten verantwoordelijk voor twee derde van alle terroristische acties in de VS. Tussen 1 januari en 8 mei van dit jaar kwam meer dan 90 procent van de aanvallen uit rechtse hoek.