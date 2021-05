Antisemitisme-waakhond wil verbod op Jodenster bij coronademonstraties

De Nationale Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) roept op om misbruik van de gele Jodenster door complotdenkers te verbieden. Dat laat de waakhond weten via Twitter. In Duitsland is eenzelfde voorstel gedaan. De verplichting mondkapjes te dragen werd onder meer door viruswaanzinnige Willem Engel vergeleken met het dragen van zo’n ster. Ook antivaxxers maken veelvuldig vergelijkingen tussen het covid-vaccineerbeleid en de Holocaust.

De NCAB schrijft:

In Duitsland heeft de stad München een verbod ingesteld op het gebruik van de gele Jodenster bij demonstraties tegen het Coronabeleid. De Duitse coördinator antisemitismebestrijding, Felix Klein, heeft gemeenten in heel Duitsland opgeroepen een dergelijk verbod in te voeren.

Het voeren van de gele ster is een vorm van Holocaust relativering. De huidige Corona maatregelen vergelijken met de Jodenvervolging in de 2de Wereldoorlog is een ontkenning van het werkelijke leed, dat zich toen in Nederland heeft afgespeeld, de moord op 102 duizend Joden.

Daarom nemen velen, waaronder overlevenden en hun nabestaanden, hier aanstoot aan. Ook in Nederland moeten we hier een halt aan toe roepen, opdat we nooit vergeten wat er toen is gebeurd.

De NCAB is sinds begin van dit jaar actief met als doel de aanpak van discriminatie, bedreiging en intimidatie van de Joodse gemeenschap te versterken. Bij de aankondiging ervan liet minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid weten: ‘Met social media is het antisemitisme veel zichtbaarder en bereik online groter dan we in tijden hebben gezien. Corona en economische tegenspoed zijn een voedingsbodem voor complottheorieën tegen de Joodse gemeenschap.’