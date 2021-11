Antivaxxer weigert huis te verkopen aan gevaccineerden

Een Zwitserse huiseigenaar heeft op het laatste moment geweigerd om haar huis te verkopen aan twee mensen, omdat zij gevaccineerd waren. Dat meldt de Zwitserse nieuwssite Watson. De verkoper is een antivaxxer. Zij vreesde naar eigen zeggen dat de kopers als gevolg van de inentingen zouden komen te overlijden voordat de transactie was afgerond.

De vrouw vroeg de geïnteresseerde kopers tijdens een etentje of ze gevaccineerd waren. Toen ze naar waarheid antwoordden dat ze waren ingeënt, besloot de verkoper dat ze geen zaken meer wilde doen met het stel. Wel wierp de vrouw de twee woningzoekenden nog voor de voeten dat het tegenwoordig zo moeilijk is om “een gemeenschappelijke basis” te vinden.

Het is toegestaan om bij de verkoop van een huis mensen te weigeren op basis van hun vaccinatiestatus, schrijft de Zwitserse editie van The Local. Een verkoper kan ook besluiten om af te zien van verkoop omdat je gezicht hem of haar niet aanstaat, aldus een jurist.

Volgens Our World In Data is in Zwitserland 63 procent van de bevolking volledig ingeënt. In Nederland is dat volgens dezelfde site 69 procent. Bij deze percentages wordt gekeken naar de volledige bevolking, dus inclusief kinderen onder de 12 jaar.

cc-foto: Alexandr Podvalny