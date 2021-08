Antivaxxers bestormen tv-gebouw, onwetend dat BBC daar 10 jaar geleden vertrok

Geen video? Klik hier.

Antivaxxers hebben in Londen weer eens bewezen hoe slecht geïnformeerd ze zijn. Ze bestormden een gebouw, Television Centre, waarvan ze meenden dat er een BBC-studio gevestigd is. De omroep is echter in 2013 verhuisd naar een complex 7 kilometer verderop en in het gebouw zijn nu onder meer appartementen gekomen. Wel zit er de omroep ITV die onder meer een ontbijtshow verzorgt. Tijdens de bestorming werd de talkshow Loose Women uitgezonden. Beveiligingsmedewerkers voorkwamen dat de demonstranten de studio konden bereiken.

Huge thanks to Andy and the security team over at Television Centre. The protesters attempted to gain access to the building while we were live on air with @loosewomen – and we’ve only just left, because of safety. Andy and his team were just incredible, thank-you 🙌🏾 xx

De demonstranten beweren onder meer dat de BBC vaccins tegen corona promoot. Een aantal van hen raakten slaags met politieagenten. De BBC is al langer doelwit van de antivaxxers. Medewerkers van de omroep krijgen inmiddels cursussen in hoe om te gaan met gewelddadige aanvallen.

Anti-vaxxers and anti-lockdowners don’t listen to MSM lies. They do their own research.

Which is why they end up protesting against the BBC at a building the BBC left 8 years ago. pic.twitter.com/eoUfy42i53

— Danny Darcy/Galway (@dannydarcy72) August 9, 2021