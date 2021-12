Antivaxxers knopen ‘politici’ op aan gevel van provinciehuis

In de Canadese provincie British Columbia hebben antivaxxers poppen van de premier en twee ministers opgehangen voor het provinciehuis. Met de lugubere actie wilden de daders er naar eigen zeggen bij stilstaan dat het 75 jaar geleden is dat nazi-wetenschappers voor hun experimenten op joden ter dood werden veroordeeld.

Aan de gevel van het gebouw waren stokken bevestigd, waaraan poppen gehuld in witte beschermende pakken waren opgeknoopt. Op de poppen waren de gezichten geplakt van provinciepremier John Horgan, gezondheidsminister Adrian Dix en veiligheidsminister Mike Farnworth. Er hing ook nog een vierde pop, maar op de beelden was niet duidelijk zichtbaar wie dat moest voorstellen.

De lokale politie wilde niet zeggen of ze de opknopingen onderzoeken, maar volgens het openbaar ministerie is de ‘geweldsdreiging absoluut onacceptabel’. Experts op het gebied van extremisme en politieke radicalisatie spreken ook van een ‘verontrustend gebeuren’, want niettemin past in een ‘zorgwekkende trend’.

Hoewel de organisatie van het protest tegen de coronamaatregelen het evenement wel degelijk aankondigde als een eerbetoon aan de Neurenberg-tribunalen, waren volgens hen de personen die de poppen opknoopten niet uitgenodigd. De daders zou gevraagd zijn het protest te verlaten, maar die weigerden dat. Bij de demonstratie werden verder toespraken gehouden over het verdwijnen van rechten en vrijheden en er werd gepleit voor het gebruik van ontwormingsmiddel ivermectine als middel tegen covid, hoewel vrijwel de hele medische wereld dat met klem afraadt.