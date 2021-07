Antivaxxers zorgen voor problemen in Den Haag, politie trekt wapenstok

In Den Haag heeft de politie de handen vol aan demonstranten die veelal t-shirts dragen met Hart voor Vrijheid, de naam van de politieke partij van corona-agitator Willem Engel. Verschillende groepen trokken zondag door het centrum van de stad in het kader van een niet aangekondigde demonstratie. De ongeregeldheden verstoren het functioneren van het openbaar vervoer in de hofdstad.

Demonstratie in het centrum van Den Haag. Mensen moeten zich verwijderen van de politie. pic.twitter.com/I5WNGhllfL — Maarten Brakema (@Abrakemabra) July 4, 2021

Het AD meldt:

De groepen worden op last van de burgemeester naar het Malieveld gebracht, dat door de Haagse burgervader is aangewezen als locatie voor deze onaangekondigde demonstratie. ,,Door de ME is inmiddels opgetreden tegen een aantal mensen die zich niet aan aanwijzingen hielden”, laat de politie weten.

Op video’s is te zien hoe de demonstranten overgaan tot gewelddadigheden tegen de politie.

Politie wordt verdreven pic.twitter.com/wwMdBM9GWF — Bob van Keulen (@BobHGL) July 4, 2021

Ook op het Malieveld bleef het onrustig en ging de politie over tot arrestaties.

Gaat weer mis bij aankomst Malieveld pic.twitter.com/UtWBvL73Vw — Bob van Keulen (@BobHGL) July 4, 2021

Zaterdag was er ook al een demonstratie van soortgelijke groepen op het Malieveld.

