Antwerps café heft boycot Amerikaanse producten op

Het wordt weer mogelijk om in het Antwerpse café Zeezicht Cola en Amerikaanse whiskey te bestellen. Ook Chaudefontaine-water (eigendom van Coca-Cola) is weer verkrijgbaar als het café open mag. Nu Donald Trump het Witte Huis heeft verlaten, heft het café zijn boycot van Amerikaanse producten op, meldt de VRT.

David Joris van café Zeezicht erkent dat het soms moeilijk was zonder Amerikaans eten en drinken. “Het bleek niet eenvoudig om een alternatief voor tabasco te vinden en echte Coca-Cola was onvervangbaar. De afgelopen jaren hadden we wel een fijne samenwerking met een Belgische brouwer die een degelijke cola aanbood. Maar belofte maakt schuld dus het origineel komt terug.”

Hij kijkt met voldoening terug op de actie. “Ik ben nog altijd heel blij met ons statement dat we hebben volgehouden.”

cc-foto: Elise Hooft