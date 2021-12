Antwerpse nijlpaarden hebben corona

De twee nijlpaarden Hermien en Imani van de ZOO Antwerpen hebben corona. Dat laat de dierentuin weten in een persbericht. Het is voor zover bekend de eerste keer dat Covid-19 bij nijlpaarden wordt aangetroffen. Het tweetal zit in quarantaine.

De besmetting werd ontdekt toen de verzorgers opmerkten dat de nijlpaarden wel erg veel snot hadden. De verzorgers dragen nu extra beschermingsmaterialen en de dieren worden in alle rust verzorgd zonder dat er nog publiek bij kan. De nijlpaarden maken het volgens de dierentuin goed en hebben alleen een loopneus.

Vorig jaar zijn alle dieren in de ZOO getest op corona, toen was er geen enkel coronageval. Het is niet duidelijk wie de nijlpaarden heeft besmet.