AOC pakt oliegiganten aan tijdens hoorzitting: ‘Jullie zetten onze toekomst in brand’

Geen video? Klik hier.

Het progressieve Amerikaanse parlementslid Alexandria Ocasio-Cortez, ofwel AOC, voelde tijdens een hoorzitting in het Congres de ceo’s van grote fossiele energiegiganten, waaronder Shell, aan de tand. De onderzoekscommissie gaat de bewuste bedrijven dagvaarden om interne stukken te openbaren waaruit duidelijk moet worden of en hoe ze al decennialang desinformatie over de klimaatcrisis financieren. Met die desinformatie wordt het democratisch proces om het klimaat te redden ondermijnd. Het is voor het eerst dat deze ceo’s onder ede verhoord worden over de verwoestende praktijken van hun bedrijfstak.

Tijdens de zes uur durende zitting maakte AOC duidelijk dat “een ding wat vaak verloren gaat in dit soort gesprekken is dat sommigen van ons daadwerkelijk moeten leven in de toekomst die jullie in brand zetten. (…) Het is extreem belangrijk dat we niet ergens in imaginaire toekomst de uitstoot terugdringen tot nul maar dat we vermindering van CO2 uitstoot daadwerkelijk voor elkaar krijgen.”

Geen video? Klik hier.

De bedrijven ontkennen dat ze desinformatie verspreiden en spraken ook tegen dat ze bewijzen voor de desastreuze opwarming van de aarde hebben achtergehouden. De commissie heeft een analyse gemaakt waarin wordt gesteld dat de bedrijven in het openbaar wel klimaatmaatregelen steunen maar dat het slechts voor de bühne lijkt omdat ze in de praktijk amper iets doen om de klimaatramp af te wenden. Sinds het akkoord van Parijs in 2015 overdrijven ze het belang van de stappen die ze nemen en “onderwijl verbergen ze hun voortgaande investeringen in fossiele brandstoffen”. De voorzitter van de commissie vergelijkt het gedrag van de fossiele reuzen met dat van de tabaksindustrie.

Vertegenwoordigers van milieuorganisaties wezen politici er op dat het van groot belang is om de vertrouwelijke informatie van Big Oil, zoals de bedrijven genoemd worden, boven water komt. Aan de hand daarvan kan worden vastgesteld welke invloed ze hebben gehad op het huidige beleid. Bovendien kunnen ze bewijs vormen in een reeks rechtszaken die burgers en overheden hebben aangespannen tegen de fossiele reuzen, schrijft The Independent.