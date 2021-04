Argentijnse president besmet met corona na toediening Russisch Spoetnik-vaccin

De Argentijnse president Alberto Fernández (62) is positief getest op het coronavirus ondanks dat hij in januari gevaccineerd is met het Russische middel Spoetnik en een drie weken later een tweede dosis ontving. Hij meldt op Twitter dat hij zichzelf heeft laten testen nadat hij hoofdpijn kreeg en lichte koorts van 37,3 graden.

Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antígeno cuyo resultado fue positivo. — Alberto Fernández (@alferdez) April 3, 2021

De peronistische president is in zelfisolatie gegaan. Hij voelt zich verder ‘fysiek goed’. Binnen een dag werd via een tweede test, de betrouwbaardere PCR-methode, vastgesteld dat hij inderdaad besmet is.

Geen van de vaccins die wordt ingezet tegen corona garandeert totale bescherming. Het Russisch instituut dat Spoetnik vervaardigt wenst de president spoedig herstel en stelt dat het vaccin voor 91,6 procent van de personen beschermt tegen besmetting en voor 100 procent tegen kritieke gevolgen. Volgens het instituut zal de president snel herstellen als hij daadwerkelijk besmet blijkt.

Argentinië, dat 45 miljoen inwoners telt, heeft inmiddels zo’n 2,4 miljoen besmettingen geregistreerd. 56.000 inwoners zijn overleden na besmetting met het virus. 650.000 Argentijnen zijn inmiddels volledig gevaccineerd.

Geen video? Klik hier.

Foto: President Fernandez reikte 23 maart een onderscheiding uit aan de voorzitter van de mensenrechtenorganisatie Moeders van de Plaza de Mayo