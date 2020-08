Arib doet aangifte tegen complotdenkers die Omtzigt belaagden

De voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib, heeft aangifte gedaan tegen complotdenkers die donderdag het CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt achtervolgden en bedreigden. Dat meldt dagblad Trouw.

De belagers van Omtzigt wilden aandacht voor typische complotdenkersonderwerpen als de ‘deep state’, satanisch kindermisbruik en de anderhalve meter afstand. Ook uitten zij bedreigingen: “Ik zal je doodslaan, mongool.”

Onder de mensen die Omtzigt achtervolgden, bevonden zich in ieder geval enkele aanhangers van de QAnon-samenzweringstheorie. Mensen die in deze onjuiste theorie geloven, denken dat Trump in een gevecht is verwikkeld met een elite van satanische kindermisbruikers.

De bekendste Nederlandse QAnon-aanhanger is rapper Lange Frans. Recent besprak hij de theorie uitgebreid met ‘graancirkeldeskundige’ Janet Ossebaard. Daarbij fantaseerden Lange Frans en Ossebaard ook over het vermoorden van premier Rutte.

Deze week weigerde de Amerikaanse president Trump afstand te nemen van het QAnon-gedachtegoed. Op de vraag van een journalist wat hij vond van de theorie dat hij de wereld zou redden van pedofielen en kannibalen, antwoordde Trump: “Is dat goed of slecht? Als ik de wereld kan redden door problemen op te lossen, ben ik bereid dat te doen.”

De FBI recherche kwalificeert aanhangers van QAnon als een potentiële terroristische dreiging. Ook in de VS bedreigen QAnon-aanhangers politici. Een QAnon-gelovige wordt bovendien verantwoordelijk gehouden voor de moord op een maffiabaas. Trump meent dat de QAnon-aanhangers “van ons land houden”.

REPORTER: QAnon believes you are secretly saving the world from this cult of pedophiles and cannibals. Are you behind that?

TRUMP: Is that supposed to be a bad thing? We are actually. We are saving the world. pic.twitter.com/rPYFU1B8WB

— Aaron Rupar (@atrupar) August 19, 2020