Arnold Karskens wenst schrijvers dood (en zegt daarna ‘sorry’)

Arnold Karskens, de voormalig oorlogsverslaggever die de laatste jaren vooral geïnteresseerd is in de mogelijkheid van binnenlandse conflicten, heeft in een tweet bezoekers van het Boekenbal doodgewenst. Hij hoopte op verspreiding van het coronavirus waar de wereldgemeenschap momenteel tegen strijdt. Reden voor zijn morbide verlangen is dat hij geen kaartje heeft ontvangen voor het exclusieve feest.

Nadat zijn tweet een stroom aan negatieve reacties losmaakte, opvallend genoeg ook onder zijn eigen aanhang, verwijderde de opiniemaker, die recent nog opzien baarde met zijn droomwens een publieke omroep op te richten, de kwaadaardige tweet.

Hij bekende zich vervolgens tot de ‘sorry’-cultuur en koos daarbij voor de populaire verdediging dat de gewraakte opmerking slechts als kwinkslag bedoeld was. Dat bleek niet heel geloofwaardig over te komen.