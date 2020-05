Artsen: corona gaat nog jarenlang voor gezondheidsproblemen zorgen

In de Britse zondagskrant The Observer waarschuwen artsen dat het coronavirus nog lang voor problemen gaat zorgen. “We weten nog niet precies wat de ziekte op de lange termijn gaat doen met patiënten maar we weten wat de effecten zijn van andere vormen van virale longontsteking, die ook door Covid-19 kan worden veroorzaakt,” aldus professor Hall van de Nottingham University. Veel patiënten hebben last van aanzienlijke beschadiging van de longen of krijgen een shocklong waarbij het herstel maanden kan duren. “Er zijn aanwijzingen dat dit in het geval van Covid-19 mogelijk nog langer kan duren.” Patiënten die al met andere problemen kampen, zoals beginnende dementie, kunnen nog andere complicaties krijgen.

Een cardioloog vertelt dat mensen bij wie Covid-19 is geconstateerd kans lopen op bloedproppen op verschillende plaatsen, ook in hun longen, aderen en hersens. Ook hierbij lijkt de kans daarop bij Covid-19 groter dan bij andere ernstige ziektes. Het kan onder meer tot beroertes leiden.

De grootste problemen worden echter voorzien op het gebied van de geestelijke gezondheid. Ten eerste onder mensen die direct getroffen zijn door het virus, zeker als ze op de intensive care zijn beland en aan de beademing zijn geweest. De gevolgen daarvan zijn soms jaren merkbaar, onder meer in de vorm van paniekaanvallen. Daarnaast zal de lockdown en bijbehorende isolatie aanzienlijke weerslag hebben op kwetsbare mensen. De maatschappij als geheel kan meer gaan lijden onder angsten en risicomijding, aldus wetenschappers die pleiten voor een reeks aan onderzoeken naar de gevolgen.

Psycholoog Wykes van het King’s College London zegt: “Dit is een nationaal trauma dat we niet eerder hebben meegemaakt. Deze dreiging hangt al weken boven ons en zal nog veel langer duren. Maanden achtereen steeds over je schouder moeten kijken gaat aanzienlijke, langdurige angstgevoelens opleveren bij veel mensen.”

Anderen wijzen op de gevolgen van eenzaamheid en economische onzekerheid op de mentale staat van de bevolking. “Als er niets gebeurt lopen we kans op een toename aan depressies en verslavingen,” waarschuwt een psycholoog.

