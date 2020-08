Artsen: Duitsland zit nu in tweede golf, zet mondkapje op

In Duitsland is de tweede coronagolf al begonnen. Dat zegt Susanne Johna, voorzitter van de beroepsvereniging Marburger Bund, in de Augsburger Allgemeine. Net als in veel andere Europese landen loopt het aantal besmettingen bij onze oosterburen weer op. Dit weekend lagen er in Duitsland 272 coronapatiënten op de intensive care, 129 van hen hebben beademing nodig.

Duitsland doorstond de eerste golf relatief goed: in vergelijking met buurlanden als Frankrijk, Italië en Nederland was de sterfte naar verhouding laag. Johna drukt haar landgenoten op het hart om niet laks te worden. “We verlangen allemaal naar een normale situatie, maar we bevinden ons in een toestand die niet normaal is”, zegt ze.

Om de verspreiding van het virus in te dammen, bepleit Johna de AHA-formule. Die staat voor: Afstand houden, Hygiëne en een Alledaags masker. Ze wijst erop dat patiënten die niet aan de ziekte overlijden, vaak nog wel te kampen hebben met aanhoudende gezondheidsklachten. “Zijn blijven beperkt in hun alledaagse bezigheden omdat hun longen of nieren niet meer goed werken.”

cc-foto: Rebecca Holm