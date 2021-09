Assortiment make-up in drogisterijen sluit klanten met donkere huid uit

Wie een donkere huid heeft en een drogisterij binnenstapt om make up te kopen wordt geconfronteerd met een pijnlijk gebrek aan geschikte producten. De winkels beperken hun assortiment domweg tot wat geschikt is voor klanten met een lichte huid. Kassa ging op onderzoek uit en sprak met vrouwen die de gevolgen van deze praktijk ervaren. “Je voelt je buitengesloten.”

De betrokken drogisterijketens wilden in de studio geen toelichting geven op hun beleid. Op de site van Kassa vind je wel schriftelijke verklaringen. Die komen er in grote lijnen op neer dat ze beterschap beloven op het gebied van inclusiviteit, op een enkeling na.

Wat een goed statement in #kassa We moeten van schijndiversiteit naar echte diversiteit (van alleen diversiteit van modellen naar echt producten voor iedereen) – diversiteit in teams die o.a. producten ontwikkelen en boardrooms is daarom cruciaal! 🙌

— Kiki Kersten (@Kikikersten) September 18, 2021