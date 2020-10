Attenborough: pak excessen kapitalisme aan om natuur te redden

Westerse landen moeten de excessen van het kapitalisme aanpakken. Alleen zo kunnen we de natuur redden. Dat heeft de Britse documentairemaker Sir David Attenborough gezegd in een interview met de BBC. “Zij die nu heel veel hebben, krijgen dan vermoedelijk iets minder.”

Volgens de bioloog hoeft dat niets af te doen aan ons geluk, integendeel. “Ik geloof dat mensen beginnen te begrijpen dat hebzucht niet tot geluk leidt.” Natuurbehoud zorgt ervoor dat mensen een fijner leven hebben, meent Attenborough.

De Britse zoöloog en schrijver George Monbiot is blij met de uitspraken van Attenborough, schrijft hij op Twitter, al gaat de bekende documentairemaker in zijn ogen nog niet ver genoeg. “De drijvende kracht achter de vernietiging van de planeet zijn niet de uitwassen van het kapitalisme, maar het kapitalisme zelf.”

An extraordinary shift, and credit where it's due.

BUT: the great unsayable, that the BBC won't allow anyone to voice on air, is that the driver of planetary destruction is not "excess" capitalism, but capitalism itself. https://t.co/4LqIpWxiVQ

— George Monbiot (@GeorgeMonbiot) October 8, 2020