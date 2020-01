Australia Open 2020 uitgerookt: Jakupovic zakt tijdens wedstrijd hoestend in elkaar

De Sloveense tennisster Dalila Jakupovic heeft dinsdag een kwalificatiewedstrijd van Open Australia moeten opgeven vanwege de rook. De luchtkwaliteit in Melbourne is erg slecht als gevolg van de voortdurende bosbranden. Ze bleef hangen in een zware hoestbui en zakte uiteindelijk door haar knieën.

Jakupovic raakte in ademnood en voelde pijn in haar borst. “Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt, ik was heel bang”, zei ze na de wedstrijd volgens Eurosport. “Op de grond was het makkelijker om te ademen.” De tennisster was erg verbaasd over het besluit van de organisatie om de wedstrijden ondanks de rookoverlast door te laten gaan. “Ik was verrast, ik dacht dat we vandaag niet zouden spelen maar we hadden geen keuze.”

De trainingen eerder op de dag werden wel afgeblazen. Volgens toernooidirecteur Craig Tiley was het voldoende om de wedstrijden te verzetten naar een later tijdstip, omdat volgens hem het weer in de loop van de dag zou verbeteren.

Multiple players were affected by the poor air conditions in Melbourne because of the widespread bushfires in Australia.🎾 #AusOpenhttps://t.co/yrIdS3YGfE — FOX Sports PH (@FOXSports_PH) January 14, 2020

Ondanks de rookontwikkeling won Jakupovic de eerste set tegen de Zwitserse Stefanie Vogele. Toen het in de tweede set 5-6 stond, ging het echter helemaal mis. Ze kreeg een enorme hoestaanval waar ze niet meer uit kwam en zakte in elkaar. Onder begeleiding werd ze uiteindelijk van de baan afgehaald.

De Sloveense was niet de enige die last had van de rook. Meerdere spelers zijn getroffen door de luchtvervuiling in Melbourne. Een aantal spelers uitten hun kritiek en zorgen via social media.

Why do we need to wait for something bad to happen to do an action 🤷🏼‍♀️🥵 #Melbourne pic.twitter.com/bYpXyQAfKe — Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) January 14, 2020

Morning of first round of qualies here in Melbourne and not even a single email has been received about air quality. Maybe an over reaction but the lack of information on how to proceed is scary. pic.twitter.com/00M8jV59gc — Noah Rubin (@Noahrubin33) January 13, 2020

I don’t understand why they rush to play today @AustralianOpen . You have the whole saturday and sunday to finish qualies and if it’s really bad we are used to play 2 matches a day aswell and in the worst case we can shorten the mens to best of 3. There are solutions!! — mandy minella (@mandyminella) January 14, 2020

Tennisspeler Novak Djokovic uitte eerder deze maand ook al zijn zorgen. Hij zei dat de slechte lucht gezondheidsproblemen bij spelers zou kunnen veroorzaken. Vorige week zeiden organisatoren dat er uit voorzorg in het “onwaarschijnlijke geval van extreme rookomstandigheden” alleen zou worden gespeeld in de drie overdekte stadions en op de acht indoorbanen van Melbourne Park. Het hoofdtoernooi van de Australian Open begint op 20 januari.