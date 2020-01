Australische branden grotere ramp dan Amazone-inferno

De doorwoekerende branden in in het zuidoosten van Australië hebben minstens zoveel koolstofdioxide-uitstoot geproduceerd als het natuurdrama in het Amazoneregenwoud. Van september tot 6 januari hebben de bosbranden geleid tot een uitstoot van 370 miljoen ton CO2.

In New South Wales en Victoria veroorzaakte de vuurzeeën tot nu toe een uitstoot van bijna 400 miljoen ton CO 2 , schat Guido van der Werf in de Volkskrant. De hoogleraar aan de Vrije Universiteit is specialist op het gebied van bosbranden. De uitstoot van de branden in de Amazone is geschat op ongeveer 360 miljoen ton. “Wat in deze deelstaten gebeurt is redelijk bizar”, zegt hij in de Volkskrant.”Sinds het begin van de satellietmetingen hebben we in dit deel van Australië nog niet zo’n grote uitstoot gezien.”

Daarmee verdubbelt Australië zijn algehele CO2-uitstoot bijna. De uitstoot van fossiele brandstoffen komt uit op 420 miljoen ton per jaar.

❤️

Firefighters ❤️ in Australia

continue to save animals,

this time it was

a baby kangaroo ❤️#AustraliaFires#AustraliaFires#AustraliaBurning

.

from: @ akkitwts pic.twitter.com/LpqEOTmxzc — Caramela ❤️ 19 (@planetcaramela) January 9, 2020

Duizenden activisten marcheren vrijdag door negen steden in Australië om te protesteren tegen premier Scott Morrison. De demonstraties, georganiseerd door de nationale studentenorganisatie Uni Students for Climate Justice, worden gehouden in steden als Melbourne, Sydney, Brisbane en Perth. Tienduizenden mensen hebben zich via Facebook aangemeld. Er heerst grote publieke onvrede over de nalatigheid en houding van de Australische regering. De Australische brandweer, die zich met gevaar voor eigen leven inzet om de vlammen te blussen, bestaat uit onbetaalde vrijwilligers.

“We protesteren vrijdag omdat we woedend zijn over de criminele nalatigheid van onze regering over de bushfire-crisis, verergerd door klimaatverandering,” schrijft de groep op de Facebookpagina. “We protesteren om een ​​stem te geven aan de tienduizenden mensen die echte actie willen ondernemen tegen klimaatverandering en echte financiering voor hulpdiensten.”

De demonstranten hebben vijf eisen: geld voor brandweerlieden, hulp voor getroffen gemeenschappen, land- en watersoevereiniteit voor inheemse gemeenschappen, een onmiddellijke overgang naar duurzame energie en een “rechtvaardige overgang” voor werknemers in de fossiele brandstofindustrie.

“coal mining employs 38,000 people in Australia. Tourism employs 924,000. Climate-driven fires mean hotel rooms sitting empty, cafe meals not eaten, tours not taken.”

The coal industry is suffocating the economy. #ClimateEmergency #AustraliaFires #auspolhttps://t.co/GYOfFQYoG7 — 💧Simon Rosenberg (@simon_rosenberg) January 8, 2020

In Victoria worden voorbereidingen getroffen voor evacuaties op vrijdag wegens de stijgende temperaturen. De politie zit daarom niet te wachten op klimaatacties die enkel voor afleiding en minder mankracht zorgen. De organisatoren reageerden in een Facebookbericht dat de politie “probeert gewone mensen af te schilderen – die hun leugens, diefstal en criminele nalatigheid beu zijn – als een last voor de hulpdiensten.”