Australische houthakkers jagen koala’s massaal de dood in

In de Australische deelstaat Victoria zijn de autoriteiten een onderzoek gestart in een bosgebied dat gekapt is. Bij de houtkap zouden grote aantallen koala’s om het leven zijn gekomen omdat de bomen gekapt werden toen ze er nog in zaten en vervolgens met bulldozers in afvalbergen zijn geduwd. Vrijwilligers zijn in actie gekomen om tientallen nog levende koala’s te redden uit het voor hen nu onleefbare gebied. Er zijn dieren aangetroffen die nog leven maar gebroken ledematen hebben. Het drama heeft niets van doen met de bosbranden die Australië teisteren maar is het gevolg van milieucriminaliteit.

Friends, there is a distressing situation unfolding in Victoria and it has nothing to do with bushfires. Heartbreaking photos of injured and dead koalas from a razed Bluegum Plantation in Portland are circulating across social media. [thread] pic.twitter.com/vLOz0WH1xt — Animals Australia (@AnimalsAus) February 1, 2020

De actiegroep Friends of the Earth stelt dat een particulier bos met eucalyptusbomen met de grond gelijk is gemaakt, naar verluidt in november al. De massale sterfte kwam aan het licht toen Helen Oakley dode koala’s aantrof in het gekapte gebied. In een zeer emotionele video sloeg ze alarm. Volgens de houthakkersindustrie zijn alle richtlijnen voor het kappen van bomen opgevolgd en is het terrein gebulldozerd nadat de houthakkers vertrokken waren.

Het hoofd van de Australian Forest Products Association is geschokt dat de bomen geruimd werden terwijl de koala’s er kennelijk nog in zaten. De autoriteiten zijn bereid tot vervolging over te gaan mocht de wet zijn overtreden. Het is verboden om bomen te kappen als daar koala’s in zitten. Als er een leefgebied van de dieren wordt geruimd moet er eerst een evacuatieplan gemaakt worden.