Autoriteit: Belastingdienst discrimineerde weg degelijk in toeslagenaffaire

De Belastingdienst heeft wel degelijk gediscrimineerd in de affaire rond de kinderopvangtoeslag. Dat is de conclusie van de Autoriteit Persoonsgegevens na grondig onderzoek. Volgens de Autoriteit heeft de Belastingdienst ‘onrechtmatig, discriminerend en daarmee onbehoorlijk’ gehandeld. Dat meldt RTL Nieuws.

Uit het onderzoek is gebleken dat de Belastingdienst in haar jacht op fraude ten onrechte onderscheid heeft gemaakt op basis van nationaliteit. Ook had de Belastingdienst de onterecht verzamelde gegevens over de dubbele nationaliteiten van de slachtoffers van de fraudejacht al in 2014 moeten wissen. Desondanks stonden in mei 2018 nog 1,4 miljoen mensen geregistreerd.

In 2014 werd besloten voor honderden ouders de kinderopvangtoeslag te stoppen en terug te vorderen. Dit naar aanleiding van een bijzonder gebrekkig onderzoek door een antifraudeteam, CAF 11 genaamd. Veel gezinnen kwamen in ernstige problemen als gevolg van het harde optreden van de Belastingdienst. De zaak kwam aan het licht, mede door oplettendheid van RTL-journalist Pieter Klein die ontdekte dat zonder uitzondering de benadeelden een migratie-achtergrond hadden.

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) heeft nog niet gereageerd op het onderzoek. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in het najaar nog de mogelijkheid sancties op te leggen.