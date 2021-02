Avondklok volgende week weer afgeschaft

De avondklok wordt woensdag 10 februari afgeschaft. Dat meldt NRC op basis van bronnen rond het kabinet. Volgens de krant maken premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid dat bekend in hun persconferentie aanstaande dinsdag. Ook zullen ze er hun exitstrategie voor de coronamaatregelen aankondigen.

Eerder op de dag lekte al uit dat het kabinet vanaf volgende week de winkels weer wil openen, zij het alleen met een afhaalloket. Daarbij werd ook al duidelijk dat het kabinet speelde met het idee de avondklok op te heffen, een maatregel die sowieso al niet unaniem populair was binnen de regering. Formeel komt de ministerraad dinsdagochtend nog bijeen om over de avondklok te overleggen, maar volgens NRC is het besluit al genomen.