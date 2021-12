Avondlockdown blijft gelden tot in het nieuwe jaar

De huidige coronamaatregelen blijven zo goed als zeker gelden tot begin volgend jaar. Dat meldt de NOS op basis van bronnen rond het Catshuisoverleg van zondag. Concreet houdt dat in dat horeca, niet-essentiële winkels en sportscholen tot na Nieuwjaar om 17.00 uur hun deuren moeten sluiten. Voor de feestdagen betekent het dat er een advies geldt om niet meer dan vier bezoekers te ontvangen.

Eerder deze week adviseerde het Outbreak Management Team (OMT) al om in aanloop naar de feestdagen niet te versoepelen. Hoewel de afgelopen week het aantal besmettingen is gedaald, is de druk op de zorg onverminderd hoog. Over het wel of niet langer sluiten van scholen is nog geen beslissing genomen. Het OMT had voorgesteld de kerstvakantie een week eerder te laten beginnen, maar demissionair minister Arie Slob (ChristenUnie) zag dat niet zitten.

Dinsdagavond is er een nieuwe coronapersconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge waarin het definitieve besluit over de coronamaatregelen bekendgemaakt wordt. In aanloop daarnaartoe zijn nog enkele overleggen.