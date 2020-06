Aziatische jongen slachtoffer racistisch geweld in Zaandam

In Zaandam is een 16-jarige jongen in zijn gezicht getrapt nadat hij herhaaldelijk racistisch werd uitgescholden. De Zuid-Koreaans-Nederlandse Y. werd onder meer uitgescholden voor “kankerchino” en “coronachinees” en ook vragen zijn belagers hem herhaaldelijk “wie is de baas?” De jongen en zijn ouders doen aangifte van de racistische aanval die op video is vastgelegd.

Y. vertelt aan NH Nieuws hoe zich steeds meer jongens bij de groep racisten voegen. In eerste instantie zijn het er drie, even later zijn ze met zijn zevenen en uiteindelijk wordt hij door twintig jongens belaagd. Nadat hij probeert te zeggen dat iedereen zijn eigen ding kan doen en dat niemand dan last van elkaar heeft, escaleert het. Y. vertelt:

Een jongen zei toen: ‘Zo werkt dat niet in Zaandam’, terwijl ik zelf ook uit Zaandam kom. Ik moest ‘sorry baas’ roepen, maar dat wilde ik niet. Ik zei alleen ‘sorry’, ook al wist ik niet waarom. De jongens kwamen steeds dichterbij en uiteindelijk kreeg ik een trap. Daarna heb ik mij kalm en stil gehouden, zodat ze weg zouden gaan.

Hoewel Y. bang is dat hij nog een keer wordt aangevallen, doet hij toch zijn verhaal:

Ik wil laten zien dat dit soort dingen ook in Nederland gebeuren; hier speelt ook racisme. Ik word vaak uitgescholden en meestal doe ik dan niks, maar nu ben ik het zat. Veel Aziaten worden gediscrimineerd en mensen kijken er overheen.

Deze week doet Y. samen met zijn ouders aangifte.