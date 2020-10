Aziatische Amsterdammers spreken zich uit tegen alledaags racisme

Geen video? Klik hier.

Amsterdam beschouwt zichzelf als ruimdenkende tolerante stad. De ervaringen van veel inwoners met een Aziatische achtergrond is anders. Ze worden onder meer op straat uitgescholden. De jonge, hier geboren en getogen, generatie is er klaar mee, spreekt zich uit en zetten zich in voor de bestrijding van discriminatie. Zoals influencer Lily Tjon met Hash Tag by Lily. AT5 interviewde voor de rubriek Wij Zijn Amsterdam vier van hen over hun ervaringen en vroeg of ze tips hebben voor niet-Aziatische Nederlanders.