Baudet verzweeg groot bedrag aan neveninkomsten

FVD-lijsttrekker Baudet heeft voor 75.000 euro aan neveninkomsten niet opgegeven in het daarvoor bestemde register bij de Tweede Kamer. Dat onthult NU.nl na eigen onderzoek. Volgens het reglement van de Kamer had hij de inkomsten al moeten aanmelden.

De voorman van Forum voor Democratie (FVD) kreeg vorig jaar voor de verkoop van zijn boeken bijna 75.000 euro aan royalty’s overgemaakt op de rekening van een bv, waarvan hij de enige aandeelhouder is. In een reactie laat een woordvoerder weten dat de bv van Baudet over 2020 nog geen jaarstukken heeft opgemaakt en dat er nog geen belastingaangifte is gedaan. Dat moet voor 1 juni dit jaar gebeuren. “Thierry Baudet heeft nog geen dividend of een winstuitkering genoten uit de bv. Er valt dan ook nog niets op te geven”, aldus de woordvoerder. Kamerleden moeten ook te verwachten inkomsten melden in het register, maar op de vraag waarom dat niet is gedaan, reageert FVD niet.