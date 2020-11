‘Baudet wilde fractiemedewerkers laten testen op arisch bloed’

Thierry Baudet, de leider van Forum voor Democratie, wilde alle fractiemedewerkers in de Tweede Kamer laten testen op arisch bloed. Dat schrijft Chris Aalberts in het boek ‘De partij dat ben ik, de politieke beweging van Thierry Baudet’ dat vandaag verschijnt. De door Baudet uit de partij verwijderde senator Henk Otten heeft dat aan Aalberts verteld.

Het radicalisme van Baudet is dus niet nieuw, zegt Aalberts in de podcast Betrouwbare Bronnen. “Er werden in 2017 al dingen gezegd waarvan een normaal mens denkt: wakker worden, waar zijn we hier mee bezig? Hij was toen al spreker geweest op de Vlaams-nationalistische IJzerwake en hij had al gezegd dat Europa ‘dominant blank’ moet blijven.”

Chris Aalberts zegt dat er ‘onvoorstelbaar veel voorbeelden’ zijn van extremistische opvattingen in Forum voor Democratie. Toch hebben veel mensen volgens hem dit patroon nog niet door. “Ik denk niet dat de hele partij antisemitisch is, want heel veel mensen gruwen daarvan, maar ik denk wel dat een heleboel FvD’ers boter op het hoofd hebben.”

In zijn boek schrijft Aalberts dat JFvD-voorzitter en fractiemedewerker Freek Jansen de enige was die Baudet bijviel toen deze opwierp dat medewerkers op arisch bloed zouden moeten worden getest.

Ik ben terughoudend om iets antisemitisch te noemen, maar een appgroep van de jongerenafdeling kwam erin om. HP/De Tijd schreef daar al over. De rechterhand van Freek Jansen beheerde een appgroep waarin ze elkaar antisemitische berichten stuurden. Daar is een 85 pagina’s tellend document van. De mensen die erover geklaagd hebben zijn geroyeerd en Freek Jansen staat nu op plek 7 van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer.

Aalberts werd in de begintijd van FvD gezien als de partij-chroniqueur. Inmiddels is hij niet meer welkom, nadat hij op bijeenkomsten geïntimideerd werd door Kamerlid Theo Hiddema en door Baudet. “De sfeer is veranderd”, zegt Aalberts. “In het begin leek het heel open en was iedereen welkom. Voor Henk Otten was Baudet de ‘posterboy’ voor een partij rechts van de VVD, maar niet extreemrechts. Otten heeft altijd geprobeerd Baudet in bedwang te houden. Na zijn vertrek is de rem er af. Nu heeft Baudet alleenheerschappij.”