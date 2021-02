Bedrijf wil belastingvrij eiland bouwen voor superrijken

Een projectontwikkelaar wil in de buurt van de Bahama’s een nieuw eiland aanleggen voor de superrijken: Blue Sky Estate. De prijzen voor een optrekje op het eiland lopen uiteen van bijna 20.000 tot meer dan een miljard dollar, meldt Traveller.

De ontwikkelaar belooft dat het eiland “zakenvriendelijk” zal zijn. De beoogde vijftiendduizend inwoners hoeven geen belastingen te betalen, en ook de regelgeving zal tot een minimum worden beperkt. Vijftig meter hoge muren moeten het eiland tegen golven beschermen.

Het idee doet sterk denken aan Atlas Shrugged, de roman van de libertarische schrijver Ayn Rand. In de roman met bordkartonnen personages richt een groep rijke en succesvolle mensen een eigen gemeenschap op, omdat ze niet langer geknecht willen worden door de staat.

Daarmee handelen de rijkaards geheel in lijn met de overtuigingen van de in Rusland geboren en naar de VS geëmigreerde Rand. Zij verfoeide elke vorm van overheidsingrijpen. Overigens ontving de schrijfster in de laatste jaren van haar leven wel een uitkering.