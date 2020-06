Beeld Elieser op Joodse begraafplaats beklad met ‘White Lives Matter’

Bij de Joodse begraafplaats Beth Haim in Ouderkerk aan de Amstel is woensdagavond het beeld van Elieser beklad. Daarbij werd het gezicht besmeurd en op het lijf werden de letters WLM geschreven, wat staat voor White Lives Matter. De politie is een onderzoek gestart.

Bizar, wij waren er zojuist getuige van dat het beeld van Elieser net beklad in Ouderkerk werd beklad met rode verf WLM. @AT5 @parool pic.twitter.com/ruT2JFFCkm — Mark Ponte (@voetnoot) June 24, 2020

De bekladding van het beeld gebeurde een paar uur na de jaarlijkse herdenking van de afschaffing van de slavernij bij het beeld. Volgens ooggetuigen zijn de daders twee mannen. De bekladding vond rond half 8 plaats.

In 2002 werd op Beth Haim de grafsteen van Elieser blootgelegd. Elieser was een zwarte man die onderdeel uitmaakte van het huishouden van dichter en koopman Paulo de Pina. Op 27 maart 1629 werd hij begraven. ‘Kwetsend en respectloos’, noemt burgemeester Joyce Langenacker van Ouder-Amstel de bekladding. ‘Mooie gezamenlijke herdenking krijgt een triest slot.’

Mooie gezamenlijke herdenking krijgt een triest slot. Vandalen hebben het beeld van Elieser beklad. Kwetsend en respectloos. Politie doet onderzoek. Uiteraard laten we het beeld zsm schoonmaken. pic.twitter.com/gcGcNiZqBJ — Joyce Langenacker (@jLangenacker) June 24, 2020

bron: niw