Belastingontwijking geen probleem bij aanvraag nieuwe staatssteun

Bedrijven die belasting ontwijken met vestigingen in belastingparadijzen, komen gewoon in aanmerking voor het nieuwe steunpakket voor de overheid. FNV en GroenLinks hadden een voorstel ingediend om die bedrijven uit te sluiten van steun met gemeenschapsgeld, maar volgens het kabinet is de uitvoering daarvan te lastig.

GroenLinks-leider Jesse Klaver vroeg het kabinet het voorbeeld van Denemarken te volgen, waar belastingontwijkers wel worden uitgesloten van het steunpakket. Datzelfde geldt voor Polen. Het kabinet noemt de uitvoer ervan te ingewikkeld omdat er dan een lijst moet worden opgesteld met niet-toegestane belastingconstructies. Daarnaast bleek uit eerder onderzoek van de Universiteit van Amsterdam dat 26 grote bedrijven uit Nederland ook een vestiging hebben in een van de door de Europese Unie aangewezen belastingparadijzen.

Het kabinet komt met een eigen alternatief voor belastingontwijkende bedrijven, namelijk een moreel appel om geen steun aan te vragen. Wel kunnen er bij hulp aan individuele bedrijven aanvullende voorwaarden worden gesteld. Bijvoorbeeld dat het steunvragende bedrijf geen bonussen of dividend uitkeert zolang het staatssteun ontvangt. In het huidige steunpakket dat tot 1 juni loopt, staat opgenomen dat ontvangers bij ontslagen beboet kunnen worden. Die maatregel wil het kabinet uit het nieuwe pakket halen, dit tot grote onvrede van onder meer FNV, maar ook oppositiepartijen als bijvoorbeeld de PvdA. Lodewijk Asscher heeft al laten weten in dat geval tegen het nieuwe steunpakket te stemmen.

