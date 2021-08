België gaat Afghaanse vrouwenrechtenactivisten redden

De Belgische regering, onder leiding van premier en zelfverklaard feminist Alexander De Croo, stuurt vliegtuigen naar Afghanistan om vrouwenrechtenactivisten te redden uit handen van de Taliban. Een eerste vliegtuig van het Belgische leger is daartoe geland in Islamabad, de hoofdstad van Pakistan. Het is een Falcon 7X, een passagiersvliegtuig, met aan boord een team dat de evacuatie in goede banen moet zien te leiden. Vandaag volgen vanaf de militaire basis Melsbroek drie Belgische transportvliegtuigen, twee C-130’s en een A-400M.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir twitterde: “De Belgische regering zet een evacuatie-oefening op voor Belgen en lokale medewerkers. Op onze vraag zal België ook engagement nemen om humanitaire medewerkers en vrouwenrechtenactivisten op te vangen.”

België legt de eerste prioriteit bij het in veiligheid brengen van de eigen staatsburgers die in Afghanistan verblijven. Dat zijn er circa 100, waarvan velen een dubbele nationaliteit hebben. Verder Afghanen die voor de Belgische missies in het land gewerkt hebben, enkele tientallen. En daarnaast specifiek vrouwenrechtenactivisten en mensenrechtenactivisten. Het is de bedoeling dat de vliegtuigen via pendeldiensten evacués eerst overbrengen naar Islamabad, vandaar vliegen ze later door naar België.

Sammy Mahdi, staatssecretaris van Asiel & Migratie, zegt op zijn blog: “Er zijn veel Afghanen die banden hebben met België. Afghaanse partners, kinderen met een Belgische ouder, tolken die onze militairen hebben bijgestaan, medewerkers van Belgische vrouwenrechtenorganisaties in Afghanistan… Voor Afghanen die via België geëvacueerd worden, zal ik een humanitair visum verstrekken. Het is een morele plicht.”

