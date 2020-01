België levert Puigdemont niet uit, extreemrechts Vox woedend

De Spaanse extreemrechtse partij Vox heeft België een ‘mislukte staat en vrijhaven van coupplegers en terroristen’ genoemd, nadat een Brusselse onderzoeksrechter donderdag besloot dat het uitleveringsproces tegen de Catalaanse separatist Carles Puigdemont en zijn voormalige minister Toni Comín moet worden opgeschort.

De Brusselse rechter nam daarbij in overweging dat het Europese Hof voor Justitie in december bepaalde dat Puigdemont en Comín hun zetels in het Europese Parlement mogen innemen. Omdat Europarlementariërs beschermd worden door parlementaire immuniteit voor wat zij zeggen en schrijven, is het lastiger om hen te vervolgen voor hun rol in het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum van 2017.

Vox is woedend over de beslissing van de Belgische rechter. “Het is onaanvaardbaar dat een buitenlandse rechtbank onze soevereiniteit en rechtsstaat in twijfel trekt”, stelt de partij in een tweet.

😤 Es inadmisible que un tribunal extranjero instrumentalizado esté cuestionando nuestra soberanía y Estado de Derecho. ➡️ Bélgica se ha convertido en un Estado fallido santuario de golpistas y terroristas. ¡Rompamos relaciones diplomáticas ya!#EspañaSoberanaNoTutelada 🇪🇸 https://t.co/nzN2bbDGNy — VOX 🇪🇸 (@vox_es) January 2, 2020

De Belgische rechterlijke beslissing zet ook de verhoudingen tussen Vox en de Vlaams-nationalistische N-VA verder op scherp, schrijft de Belgische krant De Morgen.