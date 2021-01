Belgisch OM aast op racistisch parlementslid Van Langenhove

Het Openbaar Ministerie in Gent wil de Belgische extreemrechtse parlementariër Dries van Langenhove van Vlaams Belang vervolgen. Daarvoor is het nodig dat het parlement eerst zijn parlementaire onschendbaarheid opheft. Van Langenhove, een goede bekende van Thierry Baudet en deelnemer aan Forum-bijeenkomsten, wordt verdacht van racisme, holocaustontkenning en wapenbezit.

De zaak tegen Van Langenhove stamt uit 2018. Het tv-programma Pano onthulde dat in chatgroepen van de extreemrechtse groepering Schild & Vrienden, opgericht door Van Langenhove, seksistisch, racistisch en antisemitisch materiaal werd gedeeld. Van Langenhove zelf poseerde op foto’s met wapens en dreigde met geweld tegen onder andere mensen van kleur.

In juni 2019 werd Van Langenhove al gearresteerd, maar omdat hij drie dagen later toetrad tot het parlement kon hij niet meer vervolgd worden. De commissie Vervolging van het Belgisch parlement gaat nu kijken of de onschendbaarheid van Van Langenhove inderdaad kan worden opgeheven en zal daar mogelijk eind volgende maand een advies over uitbrengen aan het parlement.

