Belgische gemeente weert Nederlanders want ‘te laks tegen corona’

In het Belgische Knokke-Heist zijn Nederlanders sinds donderdag niet meer welkom. Burgemeester Leopold Lippens vindt dat Nederland niet voldoende maatregelen neemt om het coronavirus in te dammen.

“Uw regering is een stelletje onnozelaars”, verklaarde Lippens tegenover Omroep Zeeland. “Uw land heeft altijd de mond vol over dat u het zo goed voor elkaar heeft, maar de maatregelen in Nederland zijn een lachertje! Dit is een internationaal virus en vereist een internationale aanpak. En dan moet je niet zoals in Nederland alles maar openhouden.”

Lippens is niet de eerste Belgische burgemeester die zich zorgen maakt over het Nederlandse beleid. Dit weekend drong de burgemeester van Turnhout, Paul van Miert, er al bij zijn collega’s in Noord-Brabant op aan om de cafés te sluiten.

Nadat in België alle restaurants en cafés na vrijdag dicht gingen, besloten veel Belgen om hun vertier dan maar even over de grens te zoeken. Dit tot ergernis van de Belgische minister Pieter De Crem die zijn landgenoten opriep om niet naar Nederland te gaan. “Dit virus stopt niet aan de grenzen”, twitterde hij.

cc-foto: Fusslkopp