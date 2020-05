Belgische prins blijkt besmet met coronavirus na lockdownfeestje in Spanje

Prins Joachim (28), de jongste zoon van prinses Astrid die weer de dochter is van koning Albert II en koningin Paola van België, is besmet geraakt met het coronavirus. De prins woonde eerder deze week in de Spaanse stad Cordoba een lockdownfeest plaats in een woning waar meerdere mensen aanwezig waren. Het zou gaan om een party voor aristocraten. De prins heeft volgens Spaanse kranten 27 contacten doorgegeven aan de medische autoriteiten die het coronavirus bestrijden.

De prins vloog afgelopen zondag naar Spanje omdat hij stage zou lopen bij een bedrijf daar. Aangezien werkreizen worden gezien als essentieel had hij toestemming de vlucht te maken, schrijft Het Laatste Nieuws.

Volgens de Spaanse nieuwssite ABC waren er dertig mensen aanwezig op het feestje. De prins zou vanuit de VS via Brussel naar Cordoba gereisd zijn. Drie dagen na het feest kreeg hij de eerste symptomen, die vooralsnog mild zouden zijn. Prins Joachim bezoekt Cordoba regelmatig omdat zijn vriendin daar woont.

De lokale regering wil dat er een justitieel onderzoek komt naar het feest. De prins zou minstens twee keer de coronaregels hebben overtreden. Bij aankomst in Spanje had hij 14 dagen in zelfquarantaine moeten gaan en bijeenkomsten met meer dan 15 mensen zijn verboden. De prins is inmiddels weer in België.

cc-foto: Willtron