Bernie Sanders stapt uit presidentsrace

Bernie Sanders staakt zijn poging om president van de Verenigde Staten te worden. Dat melden Amerikaanse media. Nu Sanders uit de race is, blijft alleen oud-vicepresident Joe Biden nog over om het bij de komende verkiezingen op te nemen tegen Donald Trump.

BREAKING: Bernie Sanders just announced he's suspending his campaign. pic.twitter.com/uYq40QpLiv — Hunter Walker (@hunterw) April 8, 2020

Aan het begin van de Democratische presidentsrace leek Sanders goede kans te maken om uiteindelijk namens de partij de presidentskandidaat te worden. Hij won de voorverkiezingen in New Hampshire en Nevada en was succesvol in Iowa. Daarna stokte het en moest Sanders het in de daaropvolgende staten afleggen tegen Joe Biden.

Het is de tweede keer dat Sanders in het laatste stadium van de Democratische voorverkiezingen moet afhaken. De vorige keer was in 2016, toen hij Hillary Clinton voor zich moest laten. Clinton die uiteindelijk het merendeel van de stemmen haalde, maar dankzij het Amerikaanse kiesstelsel toch Donald Trump president zag worden.

Sanders was de laatst overgebleven concurrent voor Joe Biden. In het enige een-op-een debat dat Sanders en Biden voerden, zei Sanders dat wanneer hij niet de kandidaat zou worden, hij Biden volledig zou steunen. Eerder al lieten ook de andere afvallers in de race, zoals Elizabeth Warren, Kamala Harris en Pete Buttigieg weten zich achter Biden te scharen.

Bron: The Hill / cc-foto: Wikipedia