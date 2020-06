Besmette demonstrant op de Dam stak niemand aan

Slechts bij één persoon die deelnam aan de antiracismedemonstratie op de Dam, ruim twee weken geleden, is het coronavirus aangetroffen. Dat meldt AT5 donderdag. Deze persoon vertoonde pas ruim een week na de demonstratie ziekteverschijnselen en heeft volgens de GGD daarom geen andere aanwez kunnen besmetten.

Al op de dag van de demonstratie was er veel kritiek op het onvoorziene hoge aantal deelnemers die niet goed in staat bleken anderhalve meter afstand te bewaren. De Amsterdamse burgemeester Halsema kwam met name vanuit de rechtse partijen hevig onder vuur te liggen. Veel experts lieten echter vrij snel weten dat de kans dat een dergelijk evenement in de buitenlucht een zogenaamde “superverspreider” zou zijn, nihil was.

Waar de besmette persoon het coronavirus heeft opgelopen, is niet duidelijk. Het bron- en contactonderzoek gaf hierover geen uitsluitsel. Nog twee andere demonstranten die zich met ziekteverschijnselen bij de GGD hebben gemeld, bleken geen Covid-19 onder de leden te hebben. Omdat veel deelnemers aan de demonstratie uit andere delen van het land dan Amsterdam kwamen, is een inventarisatie gemaakt bij GGD’en door heel Nederland. Ook daaruit blijkt dat er geen andere besmettingen zijn als gevolg van de demonstratie.