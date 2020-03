Biden na Trump nu jongste man in presidentsverkiezing

Met het wegvallen van Pete Buttigieg als Democratische presidentskandidaat, is Joe Biden nu de jongste mannelijke deelnemer aan de Amerikaanse verkiezingsrace. Oud-vicepresident Biden is 77 jaar oud en heeft wat de mannen betreft nu in het hele verkiezingsspeelveld alleen de 73-jarige Donald Trump nog voor zich qua leeftijd.

Zondagnacht liet Buttigieg weten zich terug te trekken uit de Democratische voorverkiezingen. Met zijn 38 jaar was hij de jongste kandidaat die zich ooit verkiesbaar stelde. Ook was hij de eerste openlijk homoseksuele kandidaat. Volgens Buttigieg was het grote doel van zijn deelname aan de voorverkiezingen altijd het verslaan van Donald Trump. In een verklaring laat hij nu weten dat het stopzetten van zijn campagne daar nu de beste stap voor is. Hij vindt dat de Democraten nu eensgezind moeten zijn en één leider moeten kiezen.

Buttigieg zag het na de eerste voorverkiezing in Iowa nog zonnig in. Daar wist hij, ondanks een rommelig verloop en controversiële uitslag, nipt te winnen van Bernie Sanders. Bij de daaropvolgende verkiezingen bleef hij ruim achter op de andere koplopers waarna hij zijn conclusie trok en de campagne staakte. Wie Buttigieg nu zal steunen als presidentskandidaat is nog onduidelijk. Wel heeft hij al gedurende zijn eigen campagne meer dan duidelijk gemaakt geen voorstander te zijn van Bernie Sanders.

Doordat een dag eerder de 62-jarige Tom Steyer ook de handdoek in de ring gooide, zijn er nu zes kandidaten over om het tegen Trump op te nemen. Bij de Democraten gaat Bernie Sanders (78) nu aan kop in de polls, gevolgd door Biden. Op de derde plaats volgt als late aanhaker miljardair Michael Bloomberg (78), op de vierde plek Elizabeth Warren (70) en op vijf Amy klobuchar (59). Hekkensluiter is Tulsi Gabbard die met eveneens 38 jaar, maar drie maanden ouder dan Pete Buttigieg, nu de jongste kandidaat is.