Biden: Trump zou geen inlichtingenbriefings moeten ontvangen

De Amerikaanse president Joe Biden vindt dat zijn voorganger Trump geen inlichtingenbriefings zou mogen ontvangen. Dat heeft hij gezegd in een interview met CBS. Biden maakt zich zorgen over Trumps “grillige gedrag” en zijn betrokkenheid bij de bestorming van het Capitool.

Traditioneel kunnen voormalige presidenten de inlichtingenbriefings blijven ontvangen nadat ze het Witte Huis hebben verlaten. “Ik denk dat er geen reden is om hem de briefings te geven”, meent Biden echter. “Wat is de waarde daarvan? Wat voor impact heeft hij nu, behalve dan dat hij mogelijk zijn mond voorbijpraat?”

Vooralsnog heeft Trump geen officieel verzoek gedaan om de briefings te kunnen ontvangen. Als president las hij de dagelijkse berichten ook al nauwelijks – tot afgrijzen van de inlichtingendiensten waarmee Trump sowieso een moeizame relatie had. Zo trok de Republikeinse president de bevindingen van de veiligheidsdiensten over Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen in twijfel.

Biden wil in het CBS-interview niet zeggen of hij voor de impeachment van Trump zou stemmen, als hij nu nog senator was geweest. “Kijk, ik heb tijdens de campagne alles gegeven omdat ik vond dat hij ongeschikt was om president te zijn.”

Over de aanleiding van de impeachment-stemming – de bestorming van het Capitool door neonazi’s en complotdenkers die eerder door Trump waren opgejut – zegt Biden: “Ik heb hetzelfde gezien als iedereen. Maar ik zit nu niet in de Senaat. Laat de Senaat hierover beslissen.”

