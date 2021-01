Biden voert coronaplan in maar waarschuwt: volgende maand half miljoen doden

De nieuwe Amerikaanse president is op zijn eerste volledige werkdag in het Witte Huis begonnen aan zijn enorme taak de coronapandemie in de Verenigde Staten onder controle te krijgen. Hij kondigde een reeks nieuwe maatregelen aan, maar had ook een grimmige boodschap voor het land: het wordt erger voor het beter wordt. Gezien de huidige besmettingsgraad is het volgens Biden onvermijdelijk dat eind volgende maand het coronavirus een half miljoen Amerikanen zal hebben gedood.

Na de inauguratie woensdag stonden Biden en vice-president Kamala Harris stil bij de ruim 400.000 Amerikaanse Covid-19-slachtoffers. Doordat de regering van Donald Trump nagenoeg niets deed het virus te beteugelen of een vaccinatieplan op te stellen, hebben de nieuwe president en vice-president een flinke klus te klaren. Om te beginnen kondigde Biden inreisbeperkingen aan voor alle reizigers van buiten de VS. Wie naar het land afreist zal op de vertreklocatie al een negatieve coronatest moeten overleggen, eenmaal aangekomen in de Verenigde Staten volgt een quarantaineplicht.

Pres. Biden announces increased travel measures "in light of the new COVID variants." International travelers flying to the U.S. "will need to test before they get on that plane…and quarantine when they arrive in America."https://t.co/K6wq82a3Sd pic.twitter.com/jmsyZOFB2B — ABC News (@ABC) January 21, 2021

Na het ondertekenen van de beleidsplannen, vroeg een journalist Biden of de nu geplande honderd miljoen vaccins niet te weinig is. Daarop antwoordde de president: “Toen ik het plan bekendmaakte zeiden jullie dat het onmogelijk was. Kom op, man. Honderd miljoen is een goed begin.”

Behalve coronamaatregelen vanuit de overheid, roept Biden Amerikanen ook op mee te doen aan zijn honderd-dagen-challenge: hij vraagt de bevolking om honderd dagen een mondkapje te dragen om zo de verspreiding van het virus een halt toe te roepen. In het Witte Huis zelf heeft Biden ook de nodige maatregelen laten nemen. Waar onder Trump vrijwel niemand een mondkapje droeg en zo’n beetje alle medewerkers besmet raakten – inclusief Trump zelf – is het dragen van een mondkapje er nu verplicht en zijn op alle bureaus en in de gangen spatschermen geplaatst.