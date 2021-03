Biden zorgt voor grootste uitbreiding verzorgingsstaat sinds jaren ‘60

Met zijn coronasteunpakket van 1900 miljard dollar verklaart de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden de oorlog aan de armoede in zijn land. Mensen met een modaal inkomen of minder krijgen 1400 dollar, terwijl werklozen tot en met september kunnen rekenen op een wekelijkse uitkering van 300 dollar.

Het meest baanbrekende element van het steunpakket is de invoering van kinderbijslag. Bijna alle Amerikaanse gezinnen kunnen daardoor tot wel 300 dollar per kind per maand ontvangen. Hoewel het plan maar voor een jaar geldt, zijn de Democraten vastbesloten om er een permanente regeling van te maken, meldt The New York Times.

De krant spreekt van een ‘revolutie’. “Als dat lukt, zal het vangnet voor de armen en de middenklasse heel veel groter worden.” Volgens de krant de Christian Science Monitor betekent het plan “de grootste uitbreiding van de verzorgingsstaat sinds Lyndon B. Johnson of zelfs de New Deal van Franklin Roosevelt”.

Progressieve Democraten proberen al decennia om inkomenssteun voor gezinnen met kinderen in te voeren. Verzet daartegen wordt moeilijker nu uit tal van onderzoeken blijkt dat armoede in de vroege jeugd vaak levenslange consequenties heeft. Door de nieuwe kinderbijslag zal de armoede bij kinderen met 45 procent afnemen.

Nu door de coronacrisis tientallen miljoenen Amerikanen hun werk zijn kwijtgeraakt, is de steun voor overheidsingrijpen toegenomen. Hoewel critici waarschuwen dat de inkomenssteun ertoe zal leiden dat ouders stoppen met werken, wijst The New York Times op anekdotisch bewijs waaruit juist het tegendeel blijkt.

De krant sprak met een alleenstaande moeder die vorig jaar haar baan moest opgeven omdat haar kinderen door het thuisonderwijs achterop raakten. Met de kinderbijslag had ze een oppas kunnen inhuren om samen met hen huiswerk te doen. “Dan had ik zeker mijn baan gehouden”, vertelt ze.