Bijna alle vertrokken VVD-politici worden lobbyist

VVD’ers die de afgelopen jaren actief waren in de landelijke politiek, worden na vertrek bijna altijd lobbyist. Dat blijkt uit onderzoek van Dit is de Dag. Het programma keek daarvoor naar de werkzaamheden van oud-politici die in maart 2017 nog Kamerlid of bewindspersoon waren.

Van de 22 VVD’ers die sindsdien een baan buiten de politiek hebben gevonden, werken er 16 als lobbyist. Het bekendste voorbeeld is ex-minister Cora van Nieuwenhuizen, die aan de slag ging bij lobbyclub Energie-Nederland.

Bijzonder hoogleraar public affairs Arco Timmermans is niet verbaasd dat juist VVD’ers zo vaak lobbyist worden. Politici van de ‘liberale’ partij geloven volgens hem doorgaans niet erg in regels om de lobbyactiviteiten van oud-politici in te perken.

Het anticorruptieorgaan van de Raad van Europa (GRECO) tikte Nederland eerder dit jaar nog op de vingers omdat lobbyisten in Nederland nauwelijks aan regels zijn gebonden. Zo hebben belangenbehartigers te makkelijk toegang tot bewindslieden en hun politiek adviseurs.

Gemiddeld wordt 42 procent van de oud-politici actief als lobbyist. Er zijn wel grote verschillen tussen de partijen. Zo blijken met name de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie veel lobbyisten af te leveren. Oud-politici van GroenLinks en PvdA gaan minder vaak aan de slag als belangenbehartiger van bedrijven en organisaties.

Voormalige politici van flankpartijen als de SP, Partij voor de Dieren en de PVV worden vrijwel nooit lobbyist.