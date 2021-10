Bijna niemand wil nog raadslid worden, partijen krijgen kieslijst niet gevuld

De lokale politiek kent moeilijke tijden. In meerdere gemeenten hebben partijen moeite hun kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 gevuld te krijgen. Zo ook in de provincie Limburg waar in Sittard-Geleen de 50PLUS-fractie zich genoodzaakt zag op te gaan in het CDA door een gebrek aan kandidaten en in Horst aan de Maas doet de SP zelfs helemaal niet meer mee. De socialistische partij die daar sinds 1990 onafgebroken in de raad zat en in 2014 zelfs de tweede partij werd, heeft simpelweg niet genoeg kandidaten om een kieslijst samen te stellen.

Volgens voorzitter Paul Geurts van de Horster SP-fractie zijn daar meerdere redenen voor. Ten eerste heeft de partij te maken met een verouderd ledenbestand, maar daarnaast is onder de leden he vertrouwen in de politiek – mede gevoed door landelijke perikelen – bepaald niet groot. Ook zijn veel leden bang om in “het spel” verzeild te raken, zo zegt hij tegen 1Limburg.

Heerlens SP-raadslid Ron Meyer, tussen 2015 en 2019 ook voorzitter van de landelijke SP, deelt de conclusie en de zorger van Geurts. Zijn gemeente had bij de vorige verkiezingen met iets meer dan 44 procent de laagste opkomst van het land. Meyer constateert dat ‘verkiezing na verkiezing’ slechts een klein deel van de inwoners naar de stembus gaat. Een fundamenteel probleem, aldus Meyer, die de weigering nog te gaan stemmen wel zegt te snappen: