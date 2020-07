Bill Gates reageert op complotdenkers: ‘Ja, ik ben betrokken bij vaccins’

Microsoft-oprichter en filantroop Bill Gates heeft bij CNN gereageerd op de krankzinnige complottheorieën die de ronde doen over hem en het coronavirus. Volgens samenzweringsgelovigen zou Gates het virus hebben geproduceerd zodat hij mensen kan injecteren met een nanochips waarmee hij hen kan volgen.

Gates erkent dat hij veel geld uitgeeft aan inentingen. “Het klopt: we zijn betrokken bij vaccins. Onze stichting heeft meer geld uitgegeven dan wie dan ook om vaccins te kopen waarmee levens worden gered. Dat wordt in de complottheorieën dan compleet omgedraaid: we zouden geld verdienen en mensen willen vermoorden met vaccins.”

De filantroop wees erop dat het niet louter marginale figuren zijn die de complotverhalen over vaccinaties en Covid-19 verspreiden. In Nederland viel deze week Doutzen Kroes op, die op Instagram met een beschuldigende vinger naar een kongsi van farmaceutische bedrijven, media en politici wees. Zes jaar geleden legde Donald Trump op Twitter al eens een onterecht verband tussen vaccinatie en autisme.

Gates sprak de hoop uit dat alle onzinverhalen over vaccinaties er niet toe leiden dat minder mensen bereid zijn om zich te laten inenten. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft becijferd dat vaccins alleen al tussen 2010 en 2015 tien miljoen levens hebben gered.