Biologisch vleeseten net zo slecht voor klimaat want dieren leven langer, beter

De klimaatschade die het eten van biologisch vlees veroorzaakt is net zo groot als die van vlees afkomstig uit de vleesindustrie. Onderzoekers onder meer de Technische Universität München komen tot die conclusie na het wegen van alle factoren in een vergelijkende studie. Al zijn er wel kleine verschillen. Zo is biologisch varkensvlees iets minder slecht voor het klimaat dan dat uit industriële mesterijen. Bij kippenvlees is dat dan weer net andersom.

Industrieel gehouden vee krijgt voer dat veelal afkomstig is uit Zuid-Amerika waarvan de teelt en het transport flink wat klimaatschade veroorzaakt. Biologisch vee krijgt voer dat lokaal geproduceerd wordt en belast daardoor minder het milieu. De biologisch gehouden dieren worden echter minder kunstmatig vetgemest en leveren daardoor ook minder vlees op. Bovendien blijven leven ze langer leven en veroorzaken daardoor meer uitstoot voordat ze uiteindelijk geslacht worden. Het onderzoek werd uitgevoerd in Duitsland maar de resultaten gelden volgens de wetenschappers voor heel de EU.

Volgens de onderzoekers tonen de bevindingen de noodzaak van een vleestaks aan, een fiscale heffing op vlees, zodat de prijs die de consument betaalt ook de schade die de veehouderij aan het klimaat toebrengt omvat. Amelie Michalke, van Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald legt in The Guardian uit dat “de vleesprijzen liegen”. Nu worden de klimaatkosten van vleesconsumptie verhaald op de de hele maatschappij. De wetenschappers berekenden dat een reëele heffing zou leiden tot een prijsstijging van 40 procent voor industrievlees en ongeveer 25 procent voor biologisch vlees omdat dat laatste nu al duurder is. Ook de prijs van melk zou moeten stijgen.

De onderzoekers, die de resultaten van hun werk publiceerden in Nature Communications, merken op dat biologisch vlees op andere punten wel veel beter is voor het milieu, bijvoorbeeld als het gaat om het terugdringen van kunstmest en pesticiden. Een plantaardig dieet is veel beter om de klimaatcrisis te bestrijden omdat er na de consumptie geen kosten bij komen. Bij vlees ligt dat heel anders. Voor 1 kilo vlees is gemiddeld 42 kilo planten nodig. Het maakt het eten van dierlijk voedsel tot een enorme belasting van de planeet. Het vlees dat de minste schade veroorzaakt levert nog altijd meer dan acht keer zoveel nadelige gevolgen voor het klimaat op als het meest klimaatonvriendelijke plantaardig voedsel.

Trouw schrijft dat de politieke steun voor de invoering van een vleestaks steeds meer aan terrein wint:

De politieke steun voor een hoger prijskaartje aan een sudderlapje of kippepoot groeit. Zelfs de VVD, in het verleden fel ­tegenstander van zo’n ingreep, is aan het schuiven. Leden hebben een amendement op het verkiezingsprogramma ingediend om de externe milieukosten van vlees op te ­nemen in de prijs. Verrassend is dat het partijbestuur de aanpassing in grote lijnen zag zitten, de leden hebben er inmiddels voor gestemd. Wel wordt het woord ‘vleestaks’ vermeden, dat ligt gevoelig in de partij.

Overigens beschadigt overvloedig vleeseten niet alleen het klimaat maar ook de volksgezondheid.

