Bisschop: ‘Vrouwen moeten man gehoorzamen om huiselijk geweld te voorkomen’

Een vooraanstaande bisschop van de Russisch orthodoxe kerk stelt dat vrouwen geen kritiek op hun echtgenoten mogen uiten. Als ze dat wel doen, moeten ze zichzelf straffen en extra bidden. Hij noemde als voorbeeld dat ze dan een dag geen chocola mogen eten, of niet mogen winkelen. Dat is volgens de christelijke geestelijke de manier om huiselijk geweld te voorkomen.

De 70-jarige bisschop Panteleimon gaf het advies afgelopen week aan zijn gelovigen via YouTube. Media die er melding van maakten noemde hij ‘bevooroordeeld’, meldt The Mosow Times.

De religieuze richtlijn komt drie jaar nadat in het Rusland van Poetin de strafbaarstelling van huiselijk geweld ernstig is teruggedraaid. Wie de eerste keer zijn vrouw mishandeld, kan daar niet langer voor veroordeeld worden. Pogingen om in het kader van de corona lockdown de strafbaarheid te herinvoeren, zijn mislukt.