Bitcoin verbruikt in 2024 alleen al in China meer energie dan 118 landen op de wereld

De uitstoot van CO2-gassen als gevolg van de energie die computers verslinden in een poging bitcoins te vinden, loopt in hoog tempo uit de hand. Onderzoekers waarschuwen ervoor dat de praktijk op korte termijn meer energie zal kosten dan het energieverbruik van landen als Italië en Saoedi-Arabië.

Het zogeheten mijnen van bitcoins vereist enorme hoeveelheden rekenkracht. Lieden die zich in de speurtocht naar het digitale goud specialiseren verplaatsen hun activiteiten daarom naar gebieden waar elektriciteit relatief goedkoop is. In China zijn dat de regio’s waar veel steenkolencentrales staan. Volgens de onderzoekers speelt inmiddels driekwart van de wereldwijde zoektochten naar bitcoins zich in die gebieden af.

Als er geen maatregelen worden genomen piekt het energieverbruik van de bitcoinindustrie naar 297 miljard kilowattuur. Het totale energieverbruik van Nederland bedraagt circa 115 miljard kWh per jaar. De CO2-uitstoot voor het produceren vqn bitcoins loopt in China over twee jaar op tot ruim 130 per jaar. Dat is meer dan Tsjechië.

De onderzoekers waarschuwen dat de ongebreidelde bitcoin praktijken het voor China vrijwel onmogelijk maken de klimaatdoelstellingen te halen, schrijft The Independent.

